Drenthe Toen - Seizoen 2 #5: We mogen Hendrika van Riel-Smeenge niet vergeten

1.45 - Evert van Ginkel en Marcel Niekus schreven een boek over Neanderthalers in Noord Nederland. Niekus legt onder meer uit wat de Neanderthalers hier achterlieten en waar die ondertitel vandaan komt: leven aan de rand van de oerwereld.14.55 - Marianne Theunissen schreef het boek Krachtstroom, Spraakmakende vrouwen in Drenthe. Zij breekt een lans voor Hendrika van Riel-Smeenge. Zij maakte zich hard voor onderwijs, vrouwenkiesrecht en politiek voor vrouwen. De dochter van Harm Smeenge mag niet vergeten worden.20.20 - Aaldert Oosterhuis neemt ons mee terug in de tijd met Old Neis en duikt in de ingezonden brieven in de kranten.23.59 - We duiken het archief van de RONO in en komen de Zuidlaardermarkt tegen. 'Leve onze markt', waren de woorden waarmee de markt in 1973 werd geopend.27.50 - Een markt met geschiedenis: de Zuidlaardermarkt, vanaf de derde dinsdag in oktober. Sieneke Matthijssen Hogen Echt is geboren en getogen Zuidlarense. Ze kijkt uitgebreid terug op de geschiedenis van de Zuidlaardermarkt.36.13 - De Zuidlaardermarkt kreeg in 1949 een extra onderdeel: de landbouwbeurs.43.23 - De Fabrikant Verzameld is de titel van een tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Daar is veel werk te zien dat fabrikanten in het verleden hebben laten maken of hebben verzameld. Conservator Elise van Ditmars neemt ons mee over de tentoonstelling.52.11 - Machinist Gerrit Blom vertelt verder over de geschiedenis van de Waterleiding Maatschappij Drenthe, de WMD. Deze week is hij bij de oudste waterput die voor de waterleiding in Assen werd geslagen.59.43 - Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer, een 80-plusser uit de Kop van Drenthe.GastenEvert van Ginkel en Marcel Niekus - schrijversMarianne Theunissen - schrijfsterSieneke Mathijssen Hogen Echt - ZuidlarenseElise van Ditmars - conservator Veenkoloniaal Museum VeendamGerrit Blom - Waterleidingmaatschappij DrenthePresentatieSophie Timmer