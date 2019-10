Vermeltfoort schrijft Geopark Hondsrug Classic op zijn naam

Bert-Jan Lindeman uit Assen zou ook aan de start staan in Gasselte, maar moest op het laatste moment afzeggen, omdat hij op trainingskamp ging met Team Jumbo-Visma. Gert-Jan Bosman uit Emmen en Thom Bonder uit Assen waren wel van de partij.Toch was wielrenner Coen Vermeltfoort de favoriet voor de zege. Hij won dit jaar al de Ster van Zwolle, Slag om Norg en werd Nederlands Kampioen Strandracen. "Het is een snel parcours. Dat moet mij wel liggen. Ik hoop de échte mountainbiker bij te kunnen houden."Al snel ontstond er in de wedstrijd een grote kopgroep met daarin onder andere Gert-Jan Bosman, Rick Ottema, Robert de Nijs en Thom Bonder. "Op sommige stukken werd er hard gereden, maar er was niemand die echt doorpakte. Dat was wel in het voordeel van mij", stelde Vermeltfoort.Vermeltfoort ging de sprint al van ver aan, maar niemand kon de inwoner uit Vlijmen nog passeren. "Op een gegeven moment voelde ik het wel. Maar gelukkig de rest ook. Ik was even bang dat ik iets te vroeg ging, maar gelukkig was dat niet het geval", aldus de winnaar.