Blessure houdt Sinkgraven uit basis Bayer Leverkusen

Sinkgraven bleef zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (1-1) na rust achter in de kleedkamer. Medisch onderzoek wees uit dat Sinkgraven een spierpees in zijn bovenbeen heeft beschadigd. Hij staat volgens Leverkusen enkele weken aan de kant.Sinkgraven, in de zomer overgekomen van Ajax, had net een basisplaats veroverd in het elftal van trainer Peter Bosz. De 24-jarige speler debuteerde een week geleden in de Bundesliga. In de midweekse wedstrijd tegen Juventus in de Champions League (3-0-nederlaag) fungeerde Sinkgraven als invaller, maar tegen Leipzig stond hij weer in de basis.