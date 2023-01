'Ieder kind moet kunnen sporten', 24-uursactie voor een goed doel in Rolde

De sporters in de gym van Daoud Rahimi in Rolde werken zich 24 uur lang in het zweet voor het goede doel. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe houdt sportschooleigenaar Rahimi een inzamelingsactie voor kinderen waar thuis geen geld is om te sporten.

"Ik wil niet dat een kind voelt dat hij niet kan sporten", zegt Daoud Rahimi. "Iedereen moet kunnen bewegen, en een sport kiezen die hij leuk vindt." Aan de koffietafel in de sportschool komen de verhalen over verborgen armoede ter sprake. "Dan zitten we na een les na te praten en krijg ik te horen over de schaamte die er in sommige gezinnen is, omdat er geen geld is voor sport."