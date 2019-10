12 goals in 'bizar duel' van vv Emmen: 6-6

Aflevering 5 van Onze Club

Emmen blijft ondanks het doelpuntenfestival wel dertiende in de stand van de Hoofdklasse A, met 5 punten uit zes duels.Desley Groenewegen opende na een kwartier spelen de score voor SDO, maar Raphael Ngendakumana trok de stand nog geen tien minuten later gelijk. Groenewegen en Jesse van Huisstede, die zich later zou profileren als de beul van Emmen, zorgden voor een 1-3 voorsprong voor de bezoekers. Ngendakumana wist vlak voor rust de aansluitingstreffer te maken.Na de rust liep SDO opnieuw uit. Van Huisstede maakte zijn tweede van de wedstrijd, en na de aansluitingstreffer van Sander de Grote zette hij zelfs een hattrick op het bord. Bij een 3-5 achterstand zette Emmen de achtervolging in.Binnen enkele minuten kwam de thuisploeg door een strafschop van Sander de Grote en een doelpunt van Janiek Arends terug op gelijke hoogte. Van Huisstede leek met zijn vierde treffer de wedstrijd te beslissen, maar een tweede strafschop in de slotfase werd door Emmen benut om de 6-6 eindstand op het bord te krijgen."Het was een bizarre wedstrijd. We hebben echt veerkracht getoond," aldus Oosting na afloop. "We krijgen veel goals tegen, maar maken ook veel goals. Dat heeft met onze aanvallende spelwijze te maken. We zijn een voetbalclub en we willen mensen vermaken. De hele ploeg verdient een compliment en Sander was van groot belang. Hij maakt de goals toch. Volgende week verliezen we een punt, maar vandaag hebben we er één gewonnen." sluit hij af.In de stand levert het gewonnen punt Emmen weinig op. De ploeg van Hendrik Oosting blijft 13e met vijf punten uit 6 wedstrijden. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen naaste concurrent RKAVV op het programma.