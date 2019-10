Alcides verliest met negen man in Velsen

Aflevering 5 van Onze Club

Door de nederlaag zakt de ploeg van trainer Wilko NIemer naar de voorlaatste plaats in de hoofdklasse A.Alcides heeft dit seizoen problemen met standaardsituatie en dat was tegen Velsen niet anders. De thuisclub kwam op voorsprong uit een vrije trap. Bryan Dijkhuizen reageerde attent.Na rust verdubbelde Dijkhuizen de score (2-0). Yannick Kaluzi bracht na ruim een uur spelen de spanning weer terug (2-1). Alcides ging op zoek naar de gelijkmaker, maar eindigde de wedstrijd met negen spelers, na twee keer geel voor Bram Komduur en Peter Fokke. In de slotfase bepaalde Angelo Beck de eindstand op 3-1.Niemer was na afloop duidelijk: "we hebben geen vertrouwen op dit moment en dat zie je terug in ons spel. We zijn kwetsbaar bij standaardsituaties." Volgende week moet Alcides op bezoek bij HBS in Den Haag.