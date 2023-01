De week van Drenthe: Panda en Wildlands

Nee, deze week werd niet bekendgemaakt dat er panda's komen in Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Toch waren deze twee onderwerpen allebei in het nieuws. Alleen niet de zwart-witte pandaberen, maar een camping. Camping Panda Rosa.

Deze camping in Steenbergen is toe aan een nieuw hoofdstuk. Er komt een einde aan de permante bewoning. De campingeigenaar heeft de bewoners van de laatste drie stacaravans een laatste ultimatum gegeven. Zij mogen tot 1 april in hun stacaravan blijven, maar moeten het dan wel doen zonder gas en stroom. Panda Rosa is verkocht aan een ondernemer, die nog niet helemaal weet wat hij ermee wil.

Wildlands

Wildlands was deze week in het nieuws, omdat de directeur vertrekt en omdat ze een tienjarenplan heeft gepresenteerd. De komende tien jaar zet de dierentuin in op verduurzaming. En dan gaat het niet alleen om energiebesparing en minder CO2-uitstoot, maar ook om dierenwelzijn en het aanbieden van vegetarisch eten in de restaurants. Dat gebeurt zonder directeur Erik van Engelen. Hij werd in oktober 2018 aangesteld op het moment dat de nieuwe dierentuin zwaar in de financiële problemen zat.

Behalve Erik van Engelen vertrekt er nog iemand uit de dierentuin: leeuw Jafar. Jafar kwam in september in het nieuws na een ruzie met leeuwin Tia. Tussen de twee ontstond een vechtpartij die dodelijk afliep voor Tia.

Buitenlands Drents nieuws

En dan nog even het blokje met buitenlands Drents nieuws. Met deze keer Griekenland en Zwitserland.

De grootste biovergister van Nederland wordt nóg groter. Bio Energy Coevorden wordt deels overgenomen door het Zwitserse energiebedrijf VARO. Het bedrijf gaat uitbreiden van 25 naar 100 miljoen kubieke meter gas per jaar. Dat houdt in: genoeg groen gas voor een derde van alle huishoudens in Drenthe.