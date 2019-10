Eerste zege voor vv Roden als eersteklasser

Roden was een speelronde eerder al op weg naar de zege in de eerste klasse F. De promovendus stond bij rust voor in Leeuwarden bij FVC (1-2), maar door een blessure van de scheidsrechter werd er niet meer afgetrapt voor de tweede helft.Een week later kan Roden alsnog juichen. Door goals van Robin van der Tuin en Enrico Wardenier, allebei tweemaal, werd op eigen veld gewonnen. Voor Dalfsen was Sjoerd Klarenbeek drie keer trefzeker, maar dat leverde de gasten uit Overijssel dus geen punten op.GOMOS heeft het eerste punt in de 1e klasse F binnen. De ploeg uit Norg ontving Hoogezand en moest vanaf het eerste fluitsignaal in de verdediging. De bezoekers creëerden genoeg kansen, maar wisten niet te scoren. Mede door het goede werk van GOMOS-doelman Melvin Koning.De thuisclub beet nauwelijks van zich af. In de slotfase kon Ricardo Smit nog wel één keer gevaarlijk worden, maar zijn kans ging naast. In blessuretijd maakte Koning zich nogmaals belangrijk door een late strafschop van Hoogezand te stoppen. GOMOS staat na twee duels op de elfde plaats.SVBO liet na twee zeges de eerste punten liggen. De uitwedstrijd tegen WVV eindigde in 2-2. Stan Kroeze zette SVBO op voorsprong in Winschoten. Na twee treffers van WVV hield de equipe uit Barger-Oosterveld dankzij een goal van Dylan Wessels alsnog een punt over aan het duel.VKW uit Westerbork won bij FVC. Invaller Sybren Kool tekende in Leeuwarden voor het enige doelpunt van de wedstrijd. VKW heeft twee punten uit evenveel duels. Bij de thuisclub zat Harald Wekema op de bank. De coach is tevens werkzaam bij de zaterdagploeg van Achilles 1894 in Assen.