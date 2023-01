Vincent van Gogh in Drenthe: 'We moeten trots zijn dat hij hier is geweest'

Dit jaar staat Drenthe in het teken van Vincent van Gogh. Het is 140 jaar geleden dat de wereldberoemde schilder voet op Drentse bodem zette. Op 11 september 1883 kwam hij berooid en met liefdesverdriet vanuit Den Haag met de trein aan in Hoogeveen.

Elizabeth Stoit van Marketing Drenthe is al een jaar bezig met de organisatie van Van Gogh Drenthe, zoals het project heet. "Van Gogh is relatief kort in Drenthe geweest, drie maanden, maar het was wel echt een hele belangrijke periode in zijn leven", vertelt ze in Radio Drenthe-programma Cassata.

"Hij was hier in alle rust en heeft hier de passie voor de schilderkunst verder ontwikkeld. Bijvoorbeeld: hoe maak je nou een olieverfschilderij, want zo lang schilderde hij nog niet. En ook het licht-donkereffect wat je terugziet in zijn latere schilderijen heeft hij in Drenthe voor het eerst uitgeprobeerd."

Expositie Drents Museum

Het Drents Museum heeft de schilderijen De onkruid verbrandende boer en De turfschuit in zijn bezit. "Maar er zijn meer werken die Van Gogh in Drenthe heeft gemaakt", vertelt Stoit.

"Hij heeft in ieder geval vijf schilderijen en zo'n twintig schetsen hier gemaakt. Waarschijnlijk nog meer, maar die zijn verloren gegaan. En zijn brieven aan broer Theo natuurlijk, die zijn wel allemaal bewaard gebleven." Vanaf 11 september zijn een aantal werken te zien in het Drents Museum. "Dat is voor het eerst dat de Drentse werken bij elkaar komen."

Fietsroutes

Het Drents Museum, Drents Archief en het Drentse Landschap hebben onderzoek gedaan waar Van Gogh allemaal geweest is in onze provincie. Die plekken zijn in kaart gebracht en worden zichtbaar gemaakt. "Ze worden ze met elkaar verbonden door drie fietsroutes", zegt Stoit. "Daar komen ook doorkijkpanelen waar je kunt zien wat Van Gogh zag toen hij op die plek stond. En er zijn luisterverhalen." Saillant detail is dat het Van Gogh Huis in Veenoord tot half juni is gesloten in verband met een grote renovatie. "Dat is natuurlijk jammer", zegt Stoit maar we krijgen er dan wel een compleet vernieuwd museum voor terug."

Verder zijn er veel lokale initiatieven. "In Emmen bijvoorbeeld wordt de Nachtwacht nageschilderd in de stijl van Van Gogh. En in kunstenaarsdorp Zweeloo gaan ze terug in de tijd naar een dag in 1883. En er zijn verschillende theatervoorstellingen over zijn tijd in Drenthe."