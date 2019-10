Een ode aan de bijzondere geschiedenis van de maishakselaar

Honderden mensen op laarzen en klompen togen door het modderige maisperceel in Dalen om een achttal klassieke hakselaars te zien bulderen. Ook waren er tientallen trekkers, karren en andere oude landbouwvoertuigen.Ballast legt uit dat het gewas mais begin jaren zeventig naar Nederland is gekomen vanuit de Verenigde Staten. Het bleek direct erg geschikt veevoer te zijn en al snel schoten de percelen mais als paddenstoelen uit de grond. Die mais moest ook worden geoogst en omdat Europa nog niet voldoende maishakselaars kon leveren werden naast de mais ook de machines geïmporteerd uit Amerika. "Grote zelfrijders, met grote motoren, die wel wat mais konden verstouwen", vertelt Ballast enthousiast.Ballast was met zijn vrienden ooit op een maishakseldag in Espelo en deed daar inspiratie op. "Ik dacht: dat kunnen wij ook wel. Dat moeten wij ook doen hier in Drenthe. Dat is ja mooi, de jongens enthousiast. Zo is het een beetje aan de gang gekomen." In Dalen begonnen de jongens op een hoekje mais drie jaar geleden, maar wisten niet dat het zo'n succes zou worden. "Wij zijn een beetje overspoeld door het volk."Het was niet alleen lang leve de lol in Dalen. Bij binnenkomst hingen onder andere protestposters van boer Koekoek. "Zoals het nu gaat in de politiek, dat kan gewoon niet langer meer", legt Ballast uit. Het bestuur van de hakseldag heeft ook meegereden naar Den Haag tijdens het boerenprotest. "We willen er toch een klein beetje aandacht aan besteden. Vroeger had je de partij van boer Koekoek en wie weet komt er wel weer een partij voor de boeren. Het zou maar zo kunnen", lacht Ballast.Of die partij er komt is de vraag. Wel is duidelijk dat Ballast en zijn vrienden volgend jaar zeker een vierde hakseldag gaan houden.