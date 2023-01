Leerlingenstop dreigt voor Internationale Schakelklas in Assen

Zwiers vindt het jammer dat ze met haar opleiding nu over twee locaties verspreid zit in Assen. "Handig en efficiënt is het natuurlijk niet. Maar een tweede leslocatie was hard nodig, want in ons schoolgebouw aan de Merwedestraat in Pittelo, waar we sinds 2016 zitten, barsten we al uit onze voegen. We zitten daar met 190 scholieren echt helemaal vol, en daar uitbreiden was niet mogelijk. Inmiddels hebben we er 160 vluchtelingenkinderen bijgekregen, dus zitten we nu op maar liefst 350 leerlingen."