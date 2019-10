Germanicus met kunst- en vliegwerk naar zege tegen Rolder Boys

Aflevering 5 van Onze Club

Door de zege klimt Germanicus naar de vijfde plaats met 6 uit 3. Rolder Boys staat 8e, met 3 uit 2. Helpman en GVAV-Rapiditas staan in deze klasse bovenaan, beide met 9 punten.Het eerste half uur was voor de thuisclub, dat in Milan van der Weide een prima afmaker kende. Twee kansen, twee goals en dat binnen 19 minuten. Rolder Boys had lange tijd geen antwoord op het spel van de thuisclub, dat alle duels won en bovendien wel meer dan drie keer de bal naar de goede kleur wist te spelen. Maar in het laatste kwartier voor rust waren de rollen omgedraaid. Rolder Boys kreeg kansen. Jasper Kroon tikte van dichtbij naast, Siemen Krikken zag een schot gesmoord worden en hoe Ferdi Hidding een kans om zeep hielp is voor hem zelf ook een grote vraag. De aanvaller van de gasten kreeg op slag van rust dé kans op de aansluitingstreffer, maar schoot vlak voor het vijandelijke doel hopeloos over.En die gemiste kans bleef Rolder Boys eigenlijk de gehele tweede helft achtervolgen. Het eenrichtingsverkeer richting de goal van Germanicus leverde voldoende kansen op, maar pas in de 81e minuut een goal en die ging uiterst curieus tegen het net. Een kopbal van Marnick Ottens ging eerst tegen de paal en via de grabbelende doelman Vincent Beugelink over de doellijn. Daarvoor hadden Hidding en Krikke al diverse mogelijkheden om zeep geholpen. Na de 2-1 kreeg de ploeg van Kenny Koning ook nog een megakans op de 2-2, maar invaller Danny Hingstman kopte van dichtbij over.