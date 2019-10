Oud schoolgebouw in Assen in vlammen op

Het pand van de voormalige Vredeveldschool in Assen staat in Brand. Volgens de aanwezige hulpdiensten is er niemand gewond.

Hoe de school in brand is gevlogen is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.Het pand was al een tijd buiten gebruik en stond op de lijst om gesloopt te worden. Om het oude schoolgebouw heen ligt de wijk Vredeveld. Niemand heeft voor zover bekend zijn of haar huis moeten verlaten. Wel is er ontzettend veel rookontwikkeling.Burgemeester Marco Out kwam was ook aanwezig om de situatie te bekijken.