Voormalige school in Assen uitgebrand

De brand ontstond na middernacht. De vlammen sloegen hoog uit het pand en er was veel rookontwikkeling. Rond vier uur had de brandweer het vuur onder controle en rond zes uur vanochtend was de brand geblust.Burgemeester Marco Out kwam langs om de situatie te bekijken. Het gebouw ligt in de wijk Vredeveld. Voor zover bekend heeft niemand zijn of haar huis moeten verlaten.De voormalige school was de afgelopen jaren in gebruik door de Ruil- en Weggeefwinkel en De Groeiplek. Het pand stond sinds september leeg en stond op de lijst om gesloopt te worden.