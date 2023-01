Jonge mannen (16 en 19) verdacht van fatale steekpartij begeleidster jeugdzorg

De twee verdachten die zijn opgepakt voor het neersteken van een begeleidster van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen zijn een 16-jarige jongen en een 19-jarige man. Het slachtoffer, een 26-jarige vrouw uit Groningen, overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De fatale steekpartij was aan de Stationsstraat in Emmen, waar de instelling van Yorneo gevestigd is.