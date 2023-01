Café-eigenaar vangt getuige fatale steekpartij Emmen op: 'Ze hebben haar vermoord!'

"Krijsend, duidelijk in paniek stond ze op straat", zo vertelt Jan van Es, eigenaar van café Groothuis in Emmen vanochtend over wat hij meemaakte na de fatale steekpartij bij jeugdzorginstelling Yorneo. Een van de bewoonsters maakte melding van het drama dat zich gisteravond afspeelde in Emmen.

Van Es heeft het meisje uit de zorginstelling in zijn zaak opgevangen. De zorglocatie is net als het café gevestigd aan de Stationsstraat in Emmen.

Een 26-jarige begeleidster van Yorneo kwam om het leven bij de steekpartij. De vrouw uit Groningen overleed ter plekke aan haar verwondingen. Twee jonge mannen van 16 en 19 jaar zijn aangehouden als verdachten.

'Het krijsen ging door merg en been'

De café-eigenaar vertelt dat er gisteravond door een meisje van een jaar of 16 alarm werd geslagen. "Het was eigenlijk een heel rustige avond, tot dat moment. We hoorden voor het pand een kind krijsen. Dat ging door merg en been." Het werd hem direct duidelijk waar het over ging, want het meisje uit de jeugdzorginstelling riep wat ze gezien had. "Ze hebben haar vermoord!"

Van Es heeft het meisje binnen een kop chocomelk aangeboden en even later ging zij met de politie mee. Toen is de café-eigenaar in de straat gaan kijken en zag dat de politie al bezig was om toegang tot het pand te krijgen door de ruiten in te slaan. "Daarna kwam er van alle kanten politie en andere hulpverlening", aldus Jan van Es.

Twee jonge verdachten

De politie kan nog niets zeggen over wat de aanleiding voor de steekpartij zou zijn geweest. Na een korte zoektocht werd de 19-jarige verdachte opgepakt. De 16-jarige verdachte werden uren later opgespoord in de gemeente Meppel en is daar aangehouden. De woonplaats van de twee verdachten is niet bekend gemaakt door de politie.

Yorneo