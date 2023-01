Rechter doet uitspraak over 'bad standing' binnen toenmalige motorclub No Surrender

De rechtbank doet vandaag uitspraak tegen vijf mannen, die zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2014 en 2016 schuldig zouden hebben gemaakt aan 'bad standing' binnen de motorclub No Surrender. Afvallige clubleden werden volgens het OM zwaar mishandeld en met geweld werden hen de clubhesjes en soms ook de motor afhandig gemaakt. Eind november eiste het OM in al deze zaken tot 10 maanden cel.

Een 40-jarige Amsterdammer hoorde de hoogste strafeis. Hij regelde volgens het OM in 2016 dat een clublid uit Duitsland bij de captain Henk Kuipers in het clubhuis in Emmen verscheen. De man werd meermalen geslagen en brak daarbij zijn kaak en neus. Justitie deed vanaf 2014 onderzoek naar wanpraktijken binnen de motorclub, die toen net een jaar bestond. In het clubhuis, dat inmiddels is afgebroken, hing afluisterapparatuur. Het geweld tegen de Duitser was opgenomen.

'Gewoonste zaak van de wereld'

De geluidsband werd eind 2020 tijdens de strafzaak tegen Henk Kuipers afgedraaid. Er werd nadien gelachen over het kapotslaan van de neus. "Alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was", zei de officier van justitie eind november in de zaak tegen de Amsterdammer. Toen stonden ook vier mannen uit Assen, Groningen en Oldenhove terecht voor een vergelijkbare 'bad standing' in 2014 in Assen.

Ook die diefstal met geweld kwam tijdens het onderzoek naar de voormalige No Surrender-president Kuipers en de wanpraktijken binnen de motorclub aan het licht. Die mishandeling speelde zich af bij de motorclub Gypsy Reapers in Assen. Die club had banden met No Surrender. De oprichter van de Gypsy Reapers zou met geldstromen binnen de club hebben geknoeid en moest uit de organisatie worden gezet.

Goed gesprek

Het slachtoffer deed pas in 2018 aangifte van dit voorval. Volgens de verdediging moeten kanttekens worden gezet bij die aangifte. Er was geen enkel bewijs dat er sprake was van geweld. Het slachtoffer was uit de club gezet, maar dat ging door middel van een goed gesprek. Volgens het OM heerste binnen No Surrender en aanverwante motorclubs een cultuur van wetteloosheid en geweld. De slachtoffers durfden uit angst voor wraak geen aangifte te doen. In al deze zaken hield het OM in de strafeis rekening met het tijdsverloop.