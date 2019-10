Arjan van Bekkum nieuwe voorzitter van Vaart in Assen

Stichting VIA is sinds februari 2018 het aanspreekpunt voor binnenstadsondernemers. De club houdt zich bezig met aanpak van leegstand, evenementen in de stad en citymarketing."Met Arjan van Bekkum hebben we een zeer betrokken voorzitter weten te vinden, die over een groot netwerk in Assen beschikt", aldus het bestuur. Van Bekkum was al eerder nauw betrokken bij de binnenstad. Zo was hij ooit voorzitter in Assen van de vroegere MKB-binnenstadsvereniging en stond hij mede aan de wieg van het Asser Ondernemersfonds. Met geld uit dit fonds worden evenementen in de stad bekostigd.Van Bekkum kan partijen verbinden, zo zegt het bestuur. Als nieuwe voorzitter wil de notaris 'graag een bijdrage leveren aan een sterkere binnenstad', zo laat hij weten. "En dat kan door goede samenwerking tussen ondernemers onderling en en met de gemeente."Stichting Vaart in Assen is anderhalf jaar geleden opgetuigd met vertegenwoordigers van winkeliers, horeca, hotel- en recreatiebedrijven, vastgoedeigenaren en culturele organisaties. De nieuwe binnenstadsclub moet het centrum een boost geven. Dat gebeurt met verschillende activiteiten. Daarvoor krijgt VIA enkele tonnen van de gemeente als financiële ondersteuning.Oud-CDA-bestuurder Henk van Hooft, oud-wethouder van Assen en Midden-Drenthe, werd de eerste voorzitter van de binnenstadsclub. Als binnenstadsregisseur is eind vorig jaar Kjeld Vosjan aangetrokken, om alle activiteiten te stimuleren en partijen bij elkaar te brengen.Henk van Hooft vertrok in juni ineens als voorzitter, omdat de rest van het bestuur hem verweet dat hij niet daadkrachtig genoeg was. Ondernemers waren boos dat de gemeente Assen niets aan de parkeerprijzen wilde veranderen ondanks eerdere toezeggingen. Van Hooft werd als voorzitter 'slap optreden' verweten. Hij trok daaruit zijn conclusie.