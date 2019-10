Bibliotheek Gieten krijgt extra geld van het Rijk

Het geld komt beschikbaar door een motie van PvdA-kamerlid Lodewijk Asscher, die pleitte voor het openhouden van bibliotheken in kleine gemeentes. Twaalf gemeenten profiteren in totaal van een bedrag van drie miljoen euro. In Drenthe is dat alleen Aa en Hunze.De bibliotheek gaat het geld gebruiken om de bereikbaarheid te verbeteren en ook op locatie haar diensten aan te bieden. Wethouder Bas Luinge: "De bibliotheek is enorm belangrijk voor Aa en Hunze. Toch is het niet voor iedereen mogelijk om naar de vestiging in Gieten te komen. Met de Asschergelden kan de bibliotheek meer mensen bereiken, ook buiten de muren van de bibliotheek."Medewerkers worden de aankomende tijd opgeleid tot zogenaamde 'sociale makelaars', die mensen kunnen helpen met het zoeken van informatie. Ze geven ook advies over taal, basisvaardigheden op de computer en mediawijsheid.Mensen kunnen er straks bijvoorbeeld terecht voor vragen over contact met de overheid over zaken als zorg, zorgtoeslag, DigiD en het betalen van verkeersboetes. Verder start de bibliotheek een programma tegen eenzaamheid. Tot slot worden lokale verhalen uit het verleden gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor iedereen.