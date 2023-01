Norgervaart moet nu écht 60 kilometer worden, vinden bewoners

Dubbele adressen

In- en uitvoegen aan de Norgervaart is een crime, vertelt Prins. "Als ik mijn oprit op wil rijden vanaf de kant van Assen, dan denken automobilisten achter mij soms dat ik wil inhalen. Het kan bovendien wel een tijdje duren voor ik de oprit op kan draaien."

Daarnaast is er volgens Prins vaak sprake van 'zoekend verkeer'. "Pakket- of pizzabezorgers bijvoorbeeld. Dat komt omdat we hier op de grens van de gemeenten Noordenveld, Assen en Midden-Drenthe zitten en er veel dubbele adressen zijn. Zo is er in iedere gemeente een Norgervaart 3. Dat geeft nog wel eens problemen."

Pesten

Afgelopen vrijdag spraken bewoners van de Norgervaart met gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA). "Zij gaf aan dat de provincie niet per se hoeft vast te houden aan 80 kilometer per uur en dat ze dit beleid niet voeren om ons te pesten", zegt Prins.

In een gesprek van bijna twee uur hebben de bewoners hun zorgen goed kunnen overbrengen, meent Prins. "Er gingen wel emoties over en weer, maar het was een constructief gesprek. We gaan een tweede gesprek krijgen, met ook iemand van de hulpdiensten aan tafel."

Geen garantie

Uiteindelijk hopen de bewoners van de Norgervaart dat er navolging komt op de toezegging vanuit de provincie Drenthe die al eerder gedaan is. "De provincie zegt nu dat er geen garantie is dat, als er borden van 60-kilometer per uur komen, mensen ook daadwerkelijk zachter gaan rijden. Wij denken dat dit wel het geval is. Auto's rijden dan in ieder geval zachter dan wanneer je er 80 mag."

De provincie Drenthe laat weten dat het voorgestelde besluit 'past bij de geloofwaardigheid van de weg'. "Vanuit verkeersveiligheid gaat dit volgens landelijke richtlijnen. Hierover heeft ook afstemming plaatsgevonden met andere gemeenten."