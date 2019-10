Celstraf voor bedreigen ex en zoontje

Daarnaast mag de man de komende twee jaar geen contact opnemen met zijn ex en het zoontje. De straf is nagenoeg gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).De man kon het niet verkroppen dat de relatie over was. De vrouw wilde in februari weggaan en het kind meenemen. Hij hield haar tegen. Ze mocht pas met het kind weg, als zij 200 euro betaalde. De vader van de vrouw bracht het geld. Dit is dwang, zei de rechter.De man bleef berichten naar de vrouw sturen en hij bleef haar bedreigen. Ook bedreigde hij het zoontje met de woorden dat het kind zijn moeder zou kwijtraken. De rechter vond het kwalijk dat de man zich liet leiden door zijn frustraties en daarbij niet aan zijn ex en kind dacht.De man werd uiteindelijk in mei opgepakt na een vechtpartij bij een shoarmazaak. Hij vernielde daar een ruit en een auto. Ook bedreigde hij een agent. Door een verstandelijke ontwikkelingsstoornis lukt het hem niet de gevolgen van zijn daden te overzien. Hij is in verminderde mate toerekeningsvatbaar.De man weigerde zich te laten onderzoeken. Om die reden is hier geen behandeladvies uitgebracht. De gemaakte schade moet hij wel vergoeden: ruim 1600 euro. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf van 80 uur alsnog uitvoeren.