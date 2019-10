Longarts: 'Stop gewoon met de e-sigaret'

E-sigaretten moeten verboden worden in Nederland, vindt Sander de Hosson. Hij is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en is het eens met de oproep van Nederlandse longartsen voor een totaalverbod op e-sigaretten. "Stop er gewoon mee."

Het AD meldt dat Nederlandse longartsen pleiten voor een dergelijk verbod. Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) vertelt in het AD: "Wij willen dat geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit".De longartsen pleiten voor een verbod op e-sigaretten in Nederland, omdat het aantal Nederlanders dat na gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terecht kwam, is opgelopen van drie naar acht, aldus het AD.De Hosson noemt de schadelijkheid van de e-sigaret 'zeer aannemelijk', zo niet 'vaststaand'. Hij adviseert dan ook om te stoppen met het roken van de e-sigaret. Ook de traditionele sigaret is volgens hem geen alternatief: "Wij als longartsen zeggen 'stop überhaupt met roken'. De schadelijkheid staat voor honderd procent vast".De Hosson twijfelt aan de mogelijkheid om de e-sigaret helemaal te verbieden: "Ik weet niet of het juridisch mogelijk is om de e-sigaret te verbieden".