Zonneauto Noord-Nederlands raceteam goedgekeurd

De zonneauto van het Noord-Nederlandse Top Dutch Solar Racingteam is door de eerste technische keuring gekomen van de Bridgestone World Solar Challenge in Darwin, Australië. In deze wedstrijd, die duurt van 13 tot 20 oktober, racen teams met zelfgebouwde auto's door Australië.

Teamleider Jeroen Brattinga vertelt dat het een spannend moment was voor het team. "De jury en andere teams waren zichtbaar onder de indruk van onze auto. Dat maakt me heel trots op dit team, dat al 2,5 jaar keihard werkt om een maximale prestatie neer te zetten". Het team doet voor de eerste keer mee en had dus ook nog geen ervaring met het bouwen van een zonneauto.Bij de eerste technische keuring bleek dat de zonneauto slechts 144,7 kg weegt. Frank Pot, monteur: "Ons doel is altijd geweest om onder de 150 kg te blijven en dat is gelukt! Het lichtste gewicht van de zonneauto’s die vorig jaar meededen lag rond de 143 kg."Er was nog wel een verbeterpunt. Het kenteken was namelijk niet zichtbaar genoeg. Het team moet dit voor de volgende keuring en de kwalificatieronde van aanstaande zaterdag in orde maken.Het Noord-Nederlandse Top Dutch Solar Racingteam bestaat uit 26 studenten van zowel de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland college.