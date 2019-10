​Tessa Geerling: America, here I come!

Na een harde val op haar achterhoofd, ruim twee jaar geleden, veranderde haar leven compleet. Geerling heeft sinds die tijd altijd hoofdpijn, geen energie en is vaak misselijk. Daarnaast raakt ze snel overprikkeld.Een speciale behandeling in Amerika moet nu uitkomst bieden, want in Nederland is ze uitbehandeld.“In Amerika hebben ze een speciale MRI-scan die in de hersenen kan kijken. Daarmee kunnen ze, terwijl ik oefeningen doe, zien welke delen van mijn hersenen overactief zijn en welke delen inactief zijn. Daarna maken ze een persoonlijk behandelplan en na een week is er al resultaat", licht Geerling de behandeling toe.De reportage op TV Drenthe maakte veel los. Er kwam veel geld binnen op de speciale site van Geerling.“Het was overweldigend. Alle reacties die ik heb gehad waren superlief en het is natuurlijk heel bijzonder dat er zoveel mensen, 476, een donatie hebben gedaan. Ik vond het heel lastig om met mijn verhaal naar buiten te komen. Maar nu merk ik dat het goed is geweest dat ik me kwetsbaar heb opgesteld. Mensen snappen nu ook beter wat ik heb. Ik merkte dat ik mensen aan het ontlopen was omdat niemand écht goed begreep wat ik mankeerde”, verklaart Geerling.De behandeling in Amerika kost minimaal 15.000 euro. Geerling hoopt dat er nog wat geld bij komt op haar site. Inmiddels heeft ze al wel een afspraak gemaakt in Amerika.“Ik vlieg op 27 januari in m’n eentje naar de kliniek in Provo, zo’n 70 kilometer van Salt Lake City. Op 29 januari ga ik daar door de scan en vanaf 3 februari word ik een week lang behandeld. Het kan zijn dat ik na afloop nog een ‘boost-behandeling’ nodig heb. Hierdoor kan het allemaal nog wat duurder uitvallen. Maar dat zien we dan wel”, licht Geerling toe. “Ik kijk er niet echt tegenop. Ik heb er juist zin in omdat ik snel weer beter wil worden. Ik wil zó graag m’n normale leven weer terug”, besluit Geerling.