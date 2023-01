Dronken automobilist ramt slijterij in Nieuw-Weerdinge

Aan het Weerdingerkanaal in Nieuw-Weerdinge heeft vannacht een beschonken automobilist de pui van een slijterij in een supermarkt geramd. De bestuurder ging er daarna vandoor.

Volgens de politie is hij verderop in het dorp aangehouden. "De man was onder invloed van alcohol", laat een woordvoerder weten. "De 32-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het rijden onder invloed, het verlaten van de plaats van een ongeluk en voor het veroorzaken van een ongeluk."

Pandeigenaar Hindrik van Klinken spreekt van een behoorlijke schok. "De schade is enorm. De complete pui is ontzet, de stellingen zijn naar de knoppen. Ik schat dat er sprake is van wel 20.000 tot 30.000 euro schade. Ik ben van plan om dat te gaan verhalen op de dader." Rondom het pand hangen diverse beveiligingscamera's, aldus Van Klinken. De beelden moeten meer duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is.

'Hele nacht bezig geweest'

De supermarkteigenaar werd even na middernacht wakker vanwege het afgaan van het alarmsysteem. Vanuit zijn woonplaats Valthermond sprong hij meteen in de auto naar Nieuw-Weerdinge. "Ik heb ook de politie op de hoogte gesteld en die was gelukkig snel ter plekke." Wat hij aantrof was een enorme ravage. "We zijn de hele nacht bezig geweest om de rommel op te ruimen. Momenteel is een aannemer aanwezig om de boel af te dichten."

Als 'geluk bij een ongeluk' raakte de aangrenzende supermarkt niet beschadigd. "Dat gedeelte is in ieder geval goed gebleven. Maar voor de slijterij moet een compleet nieuwe pui worden geplaatst."

'Absurd'