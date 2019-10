Veenhuizen in keramiek voor nieuw cultuurfonds

Ondernemer Mark ter Maat, eigenaar van Koffielust, ziet het al helemaal voor zich. Tientallen panden uit Veenhuizen in keramische miniatuuruitvoering. "Wat zou dat bijzonder zijn, om al die historische panden in keramiek uiteindelijk terug te zien in miniatuurvorm, en dan met de hand geschilderd door gevangenen die hier in ons dorp vastzitten", vertelt hij.De keramische huisjes moeten gemaakt worden door de bekende Drentse aardewerkfabrikant Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Ooit ook de maker van de bekende serie keramische KLM-huisjes tussen 1965 en 1995, waarvan een groot deel gevuld werd met jenever. "Maar in deze Veenhuizer huisjes komt geen drank", lacht Ter Maat.Ter Maat wil de serie het liefst beginnen met de vroegere directiewoning van de gevangenisdirecteur, Klein Soestdijk. Dit witte, majestueuze gebouw langs de Hoofdweg is eigendom van Stichting Het Drentse Landschap. "En de directeur ervan, Sonja van der Meer, die reageerde meteen enthousiast, toen ik het idee aandroeg."De Veenhuizer ondernemer wil met de keramische reeks geld bij elkaar sprokkelen, om zo een Cultuurfonds voor het dorp te vullen. "Ik heb er zelf geen enkel commercieel belang bij. Het is bedoeld voor ons allemaal, om zo voor Veenhuizen zaken te regelen die goed zijn voor het dorp. Ik noem het dan Cultuurfonds, maar het kan ook aangesproken worden als de voetbalclub een nieuw doel nodig heeft, of het zwembad dat dat extra geld nodig heeft. Ook daarvoor kan dan een beroep worden gedaan op het fonds."Elk jaar wil Ter Maat in overleg met de inwoners een nieuw pand uitzoeken, dat in miniatuurvorm vereeuwigd gaat worden. De keramische huisjes zijn volgens Ter Maat 'puur handwerk', en dat mag ook wel wat kosten. "Ik denk zo rond de 100 euro, waarbij je dus een speciaal genummerd exemplaar krijgt met certificaat erbij, in een unieke oplage van 250 stuks. Moeten er meer van komen, dan kan dat, maar dan wel zonder nummer en certificaat."Ter Maat moet de keramische serie rond Veenhuizen nog definitief rondmaken met de Ondernemerskring Veenhuizen en Royal Goedewaagen. En daarin neemt hij ook graag Het Drentse Landschap mee, vooral omdat de stichting straks mogelijk van het Rijksvastgoedbedrijf zo'n tachtig panden overneemt in het gevangenisdorp.De ondernemer heeft ook al een idee, wanneer de eerste keramische reeks van Klein Soestdijk in miniatuur moet uitkomen. "Wat mij betreft vlak voordat we die Werelderfgoedstatus van Unesco echt gaan krijgen." Dat wordt dus, als alles goed gaat, volgend jaar zomer.