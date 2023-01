Djammen: Almost Weekend, van dj's naar liveband

De vorige keer dat Wouter de Vos en Lennart Schroot, samen Almost Weekend, in de uitzending van Djammen zaten, opereerden ze nog vanuit hun slaapkamer. Inmiddels is er voor de jongens een hoop veranderd. Maar het combineren van livemuziek en geproduceerde muziek op een podium is misschien wel de grootste verandering.

"Het leek ons heel vet om iets anders te doen, dan met z'n tweeën achter een dj-setje te gaan staan", legt Wouter uit. "We vinden het ook allebei heel vet om iets met een drummer en een gitarist te doen." En dat doen ze. Het duo werkt al een aantal jaren samen vanuit Assen om muziek te produceren. Allerlei soorten en maten. "Het is heel uiteenlopend eigenlijk", verklaart Lennart. "De ene keer is het popmuziek, de andere keer is het wel wat harder; wat meer de dancekant op zeg maar. We proberen er af en toe ook wat combi's van te maken, wat stijlen te laten overlappen." Daar is ook de huidige samenwerking een mooi voorbeeld van.

Internationaal

"Het gaat eigenlijk steeds beter", vertelt Lennart enthousiast. "We zitten op Spotify nu op een aantal miljoen. Ik weet niet precies hoeveel. Vijf geloof ik." Via statistieken kunnen de heren zien waar hun muziek het meest geluisterd wordt. Het gaat de hele wereld over, maar de fans zitten vooral in de Verenigde Staten en Duitsland. Of de nieuwe weg die Almost Weekend ingeslagen is ook aanspreekt bij de doelgroep blijkt de komende tijd.