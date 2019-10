Bijzondere klus voor dierenarts van Wildlands

"Het was een dusdanig ernstige situatie, dat ik wel heen móest."Via het algemene nummer van Wildlands kreeg de dierenarts de oproep: in het Dorpspark in Schoonebeek was een complicatie bij de geboorte van een hertenkalf. "De kop van het kalfje kwam er als eerste uit. Dat betekent dat de pootjes verkeerd liggen, waardoor het kalf vast blijft zitten. Als dat te lang duurt, gaat de moeder dood."Stumpel legt uit dat bij de geboorte van een hertenkalf normaal gesproken de voorpootjes als eerste naar buiten komen. "Die fungeren dan als een soort glijbaan."Om de hinde te kunnen helpen, moest het dier worden verdoofd. "Er was 's ochtends al wel een dierenarts geweest. Die had geen verdovingsgeweer, alleen een blaaspijp. Dan moet je op maximaal zo'n vier meter afstand staan en dat is vrij lastig. Ik heb natuurlijk wel zo'n geweer en kon te hulp schieten."De hinde maakt het goed en loopt inmiddels weer in de wei in Schoonebeek. Het kalfje heeft het niet overleefd.