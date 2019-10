Woningvoorraad stijgt, maar Drenthe bungelt onderaan

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle provincies stijgt de netto woningvoorraad. Dat betekent dat er meer woningen bijkomen dan er worden gesloopt.De stijging van de woningvoorraad is in bijna alle provincies hoger dan in Drenthe. Alleen in Zeeland en Groningen zijn er in 2017 minder plekken om te wonen bijgekomen.De netto groei van de woningvoorraad dient ongeveer de ontwikkeling van het aantal huishoudens te weerspiegelen. De jaarlijkse toename van het aantal huishoudens geeft namelijk een indicatie van de uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad.Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als ambitie dat tot 2025 landelijk per jaar 75.000 woningen moeten worden bijgebouwd om de tekorten in te lopen. In het Noorden is de vraag het grootst in de gemeente Groningen.In alle drie de noordelijke provincies wordt een geleidelijke daling in de woningbouw verondersteld, aldus het CBS. Hierdoor wordt rond 2040 in Friesland en Drenthe het nulpunt bereikt. Per saldo worden dan evenveel woningen gesloopt als bijgebouwd.In de prognoses komen er in Drenthe vanaf 2018 tot 2040 gemiddeld 300 woningen per jaar bij. Alleen voor de provincie Groningen is dat aantal lager (200 woningen).