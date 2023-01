'Rijd nooit door na een aanrijding met een wolf, dat is strafbaar'

Het is niet alleen belangrijk gelijk het alarmnummer te bellen, het is zelfs een verplichting, weet onder anderen Glenn Lelieveld, hij is Coördinator van het wolvenmeldpunt Wolven in Nederland. "Veel mensen weten het niet, maar doorrijden na een aanrijding met een wild dier is strafbaar", vertelt hij. "Ik kan me voorstellen dat mensen de Dierenambulance bellen, maar dat is niet de bedoeling, bel 112. De politie kent de juiste protocollen en het is bij schade aan de auto ook belangrijk voor de verzekering dat de politie wordt gebeld."