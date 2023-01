Minder ooievaars geteld in Drenthe, vogelgriep een van de oorzaken

Het aantal ooievaars in Drenthe is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de landelijke ooievaarstelling die dit weekend werd georganiseerd door Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK). Het gedaalde aantal komt voor een groot deel door de vogelgriep.

Dit jaar werden er 122 ooievaars geteld in Drenthe, terwijl dat aantal vorig jaar nog lag op 184. Dat betekent een daling van 62 ooievaars.

Bij het Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in Schiphorst, waar normaal gesproken de meeste ooievaars in Drenthe worden geteld, werden dit jaar 108 ooievaars geteld. "Normaal ligt dat aantal tussen de 140 en de 150", vertelt Frits Koopman van De Lokkerij.

De ooievaarsopvang heeft dit jaar veel last gehad van de vogelgriep. Zo gingen er meer dan 40 dieren dood door het virus, maar Koopman vindt niet dat er zomaar conclusies getrokken kunnen worden uit de cijfers.

"Klimaatverandering heeft invloed op het trekgedrag van ooievaars. Ze gaan steeds noordelijker broeden, omdat het klimaat er aangenamer wordt en er meer voedsel te vinden is."

"De meeste ooievaars in Drenthe worden gemeld rondom ooievaarsstation De Lokkerij in Schiphorst, maar buiten het gebied van de opvang worden er ook nog altijd een paar gezien. In dat gebied zijn er dit jaar veel minder geteld. Zo telden ooievaar-spotters vorig jaar nog 32 ooievaars buiten het station om, terwijl dat aantal dit jaar op 14 lag", vertelt Van Nee.