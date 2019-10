Zelfmoord Dylano herdacht met graffiti-portret

Zelfmoord Dylano leidt tot hartverwarmend initiatief in Hoogeveen

"Ik ken de ouders en de opa van Dylano goed. Ik woon ook dicht bij hen. Natuurlijk was ik onder de indruk van wat er gebeurd is, want dit verwacht je niet", zegt Jassies. "Ik heb ooit ook zo'n portret voor een vriend gemaakt. Ik dacht: als we hier een mooie foto van kunnen maken dan heeft de familie een mooie herinnering voor thuis aan de muur."Al sinds z'n 18de is Jassies met z'n hobby graffiti bezig. Overdag is hij stoffeerder. Het ontwerp voor de muurschildering maakte hij zelf. "Ik heb al mega veel reacties gehad op het portret. De familie was ontroerd en vanuit de graffiti-wereld heb ik complimenten gekregen. Ik vind het portret zelf ook aardig goed gelukt. Maar in het echt is het mooier dan op de foto. Ik kende Dylano zelf niet zo heel goed. Dus dan is het extra moeilijk."Hoe lang de afbeelding onder de brug blijft staan, is nog maar de vraag. "Het is een plek waar graffiti gedoogd wordt door de gemeente. Maar soms klodderen kinderen er wat overheen. Dat is iets dat je niet in de hand hebt. Ook kunnen er mensen van buitenaf komen die er iets overheen spuiten. Maar ik ben er twee dagen mee bezig geweest, dus ik hoop dat het nog even blijft staan", besluit Jassies.De familie van Dylano was nauw betrokken bij het project. Opa Arjan Prijs begeleidde Jassies dit weekend. "Ik ben daar twee dagen geweest en heb zelf een steiger voor hem opgebouwd", zegt Prijs. "Een uur nadat ik zijn ontbijt had gebracht, stond de mond van Dylano al op de muur. En ik herkende hem meteen. Twee uur later zag ik z'n hele gezicht op de muur en toen knapte er iets bij mij", zegt Prijs. "Ik ben er ook met mijn kleindochters geweest. Zij herkenden hem meteen en ook de vader van Dylano heeft gekeken en was ontroerd."In het sportprogramma devan TV Drenthe werd vrijdag het verhaal van Dylano verteld. Zijn vrienden Nazario Pattiruhu en Djalfahno van der Haar organiseren op 19 oktober in het Activum in Hoogeveen de Dylano Cup. Een zaalvoetbaltoernooi voor jeugd van twaalf tot en met zeventien jaar. Buiten een eerbetoon aan hun vriend willen ze vooral de jeugd erop wijzen dat alles bespreekbaar moet zijn en dat niemand alleen is.