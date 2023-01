Na Jumbo verdwijnt ook Lidl uit Asser winkelcentrum Cité

De Lidl-supermarkt vertrekt eind deze maand uit winkelcentrum Cité in Assen. Dat heeft het hoofdkantoor van de winkel besloten. De reden van het vertrek is omdat de vestiging "niet meer voldoet aan de eisen van filiaalconcept en toekomstbestendigheid", aldus het hoofdkantoor.

Afgelopen juli vertrok ook naastgelegen supermarkt Jumbo uit het pand. Volgens Boekenrode, de verhuurmakelaar van het pand, is het verdwijnen van de Jumbo de reden dat ook de Lidl nu stopt. De Lidl wilde namelijk gevestigd zijn in de nabijheid van een supermarkt in het duurdere segment.

Goed nieuws voor personeel

Op 28 januari is de winkel voor het laatst open. Wie daarna boodschappen wil doen bij de keten, kan terecht bij de andere twee vestigingen in de Asser wijken Kloosterveen en Marsdijk. Het huidige personeel kan blijven werken in een van de andere filialen.

Met het vertrek blijft er een pand achter van 1.600 vierkante meter. Ook de ruimte waar de Jumbo huisde, staat na een half jaar nog steeds leeg. Dat betekent dat er in totaal straks circa 4.300 vierkante meter aan ruimte beschikbaar is in het Asser winkelcentrum. "Er kunnen weer supermarkten in het gebouw komen, maar ook andere opties staan nog open, zoals een foodmarket ruimtes voor een trampolinepark of fitness", vertelt Nol Goulmy, makelaar bij Boekenrode.

'In de kou gezet'

Bewoners van het naastgelegen wooncomplex het Kroonwerk zijn niet blij met het vertrek. "Wij voelen ons in de kou gezet. We zijn hier ooit heen gelokt met de voorzieningen die het winkelcentrum biedt, maar nu verdwijnt alles langzamerhand vanwege de plannen van de gemeente", vertelt Geert Hoving, bewoner en bestuurslid van de vereniging van eigenaren van het Kroonwerk.

De dichtstbijzijnde supermarkt is straks een paar honderd meter verderop aan het Veemarktterrein. "Voor jonge mensen is dat niet zo'n probleem, maar er wonen hier ook veel ouderen. Zij zijn niet zomaar in staat om die afstand af te leggen", legt hij uit.

Cité buiten 'compact stadshart'

De gemeente Assen wil een compacter stadshart en minder oppervlakte aan winkels omdat het huidige winkelgebied te uitgestrekt is. Dat staat in de zogeheten binnenstadsvisie, een toekomstplan als opmaat naar een metamorfose van de stad. Het winkelcentrum Cité valt buiten die stadskern. De gemeente wil het daarom liever transformeren tot een plek voor keuken- of meubelbedrijven of onderwijsinstellingen.

Daar komt nog bij dat Assen te veel vierkante meters aan supermarkten heeft, zo staat in het plan van de gemeente voor detailhandel.

Wat doen andere winkels?

Of er nog meer winkels vertrekken uit het gebied, is onduidelijk. Het huurcontract van de Trekpleister loopt tot aan de zomer. Of dat daarna verlengd wordt, is niet bekend. Ook de Pets Place blijft voorlopig in het pand, maar het is niet duidelijk wat de dierenzaak daarna doet.