Vliegwens van Lies (84) in vervulling

Mevrouw Lunenborg was niet de enige oudere uit de stad die een wens had. Alle ouderen van woonzorgcentrum De Kaap in Hoogeveen mochten doorgeven wat ze écht nog een keer wilden doen in hun leven. In het kader van de Nationale Ouderendag werden deze wensen afgelopen week allemaal vervuld. De Hoogeveense Uitdaging, een stichting die bedrijven en maatschappelijke initiatieven bij elkaar brengt, organiseerde deze tripjes. Zaterdag waren er al ouderen die een tochtje maakten in een zweefvliegtuig. Andere bewoners gingen naar het bos of bezochten dierenpark Wildlands in Emmen.Mevrouw Lunenborg had eigenlijk geen wensen meer: "Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar vliegen in zo'n klein vliegtuigje leek mij toch wel heel leuk." Het is niet de eerste keer dat ze aan boord kon stappen. "Ik heb al eens in zo'n groot vliegtuig gezeten. Maar dat is al zo lang geleden dat ik mij er niets meer van kan herinneren. Het leek mij zo leuk om Zuid-Drenthe een keer van boven te zien. Ik woon hier al zeventig jaar."Maandag mocht Lien samen met dochter Bertha naar vliegveld Hoogeveen komen. Eigenlijk stond de vlucht vrijdag op de agenda, tijdens Nationale Ouderendag. Door het slechte weer werd besloten om het tochtje over het weekend heen te tillen. Tijdens het uitje liet de piloot moeder en dochter een groot deel van Drenthe zien. "Het is helder weer dames. We kunnen Duitsland, Assen en zelfs De Belterwijde bij Giethoorn zien liggen", klinkt het in de cockpit.De vlucht is een feest der herkenning voor mevrouw Lunenborg. Na ruim 25 minuten vliegen boven Hoogeveen stuurt de piloot het vliegtuig terug naar de thuishaven. "Het was prachtig. Ik genoten en mijn wens is in vervulling gegaan", klinkt het als mevrouw Lunenborg uit het vliegtuig stapt. Ze bedankt de piloot en keert huiswaarts.