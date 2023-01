Boek van de evangelist die Klazienaveen-Noord meer bracht dan het geloof opnieuw uitgebracht

Hij had geen flauw idee waar hij terecht kwam toen hij in 1904 na een lange tocht vanuit zijn geboorteplaats Twello uit de stoomtram in Klazienaveen stapte. Vanuit de kerk was evangelist Willem de Weerd gevraagd naar het dorp te komen. Het boek De Dommeneer van Turfland dat hij schreef over zijn tijd in Zuidoost-Drenthe, wordt opnieuw uitgebracht.

"Hij was een soort zendeling in eigen land", beschrijft Jans Jagt van Stichting Historisch Klazienaveen hem. Een zendeling, die uiteindelijk heel belangrijk blijkt voor Klazienaveen en omstreken.

Voettocht

Na zijn lange reis met de tram wandelt De Weerd een kilometerslange tocht richting Klazienaveen-Noord. "Het was een hoogveengebied, volop in ontwikkeling", legt Jagt uit. Hoe verder de evangelist richting Klazienaveen-Noord loopt, hoe ruiger het gebied.

"Het Scholtenskanaal daar verderop bijvoorbeeld", wijst Jagt, "dat was niet meer dan een sloot." Volgens Jagt waren de omstandigheden slecht en speelde drank in het gebied een grote rol. Kortom: een regio met veel uitdagingen voor De Weerd.

Houten kerk

Aangekomen in Klazienaveen-Noord is evangelist De Weerd amper bijgekomen van de omgeving die hij heeft leren kennen, of hij staat oog in oog met een houten kerk. "Er was hier echt helemaal niets. Maar langzaam vormde wel een dorpsgemeenschap, en die had behoefte aan een kerk", vertelt Jagt.