Vakbond na dodelijk steekincident Emmen: ‘Kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan’

De vakbondsbestuurder vertelt dat ruim 80 procent van medewerkers agressie ervaren in hun werkomgeving. Slechts vier procent doet aangifte. Cijfers die vragen oproepen. "Daar krijgen we niet echt een vinger op. We zijn nu aan het kijken welke rol we hierin moeten aannemen. En wat een gepast moment is voor een dergelijke discussie."

Daarbij speelt de vraag of er bij het incident in Emmen sprake was van agressie. "We weten de toedracht niet en ook niet of agressie een rol heeft gespeeld in deze situatie. Het is ons niet bekend of de verdachten cliënten zijn van Yorneo. Mogelijk kan het ook een voorbijganger zijn geweest die op de bewuste avond bij de instelling naar binnen is gestapt. We weten het niet. Verder beschouwen we dit als een extreme gebeurtenis, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt binnen de jeugdzorg."