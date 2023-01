Passie op het Platteland-maker Vera Vos wint Vrouw in de Media Award

Vera Vos uit de Wijk is de winnaar van de Vrouw in de Media Award 2022 Drenthe. Dat zij met haar project Passie op het Platteland jongeren weet te bereiken, gaf voor de jury de doorslag.

Oprichter van Passie op het Platteland Vera Vos (23) laat in video's zien wat er leeft onder jongeren op het platteland. "Vos zet maatschappelijke-culturele projecten op in en rondom Drenthe en probeert op een creatieve manier de sociale cohesie te versterken", schrijft de organisatie achter de Vrouw in de Media Award, expertdatabase Vaker in de Media (VIDM) en Sprekersbureau ZijSpreekt.

Vos is de opvolger van boerin Annemiek Koekoek, die de award won voor haar mediaoptredens in 2021. De prijs bestaat uit een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Buchwaldt. Door haar uitverkiezing in Drenthe maakt Vos ook kans op de landelijke award, op 6 februari wordt bekendgemaakt wie er met de You Go Girl Award 2022 vandoor gaat.