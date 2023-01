Jan Krol is voor altijd Bartje: 'Hij heeft Drenthe op de kaart gezet'

Familie

Het familiegevoel dat Dekker omschrijft komt voort uit de situatie op de opnameset. De cast kwam afgelopen jaar bij elkaar, 50 jaar nadat de zevendelige serie op tv werd uitgezonden. "Ik kan mij herinneren dat Hans (Jalving, Arie in de serie, red.) zei: 'We zijn gewoon familie'. Zo voelde het en zo ging het ook. We praatten gewoon weer door waar we gebleven waren. We waren gewoon broers en zussen", vertelt Dekker over de reünie, die de moederrol op haar nam nadat moe Bartels, Jantje Weurding in 2019 overleed.

"In de beginjaren noemden we elkaar wel bij de Bartels-namen, dat was later niet meer zo. Jan was Jan", zegt ze. Toch was Krol bij binnenkomst voor iedereen in gedachten meteen Bartje. "Iedereen is zo ontzettend blij dat we de reünie hebben gehad." Ziengs: "Plakboeken kwamen tevoorschijn en herinneringen kwamen weer op."

Herinneringen over de streken van Bartje, maar vooral ook over die ene zin: 'Ik bid nie veur brune bonen'. "Hij kon dat iedere keer nog vol enthousiasme roepen. Ook bij de reünie", weet Ziengs.

Documentaire

De reünie werd onderdeel van een documentaire die Tom Meijers voor RTV Drenthe maakte. Volgens Meijers was Krol trots op zijn rol. "Hij zei in de documentaire ook dat Bartje een cadeau was en dat hij heel blij was dat hij dat kreeg. Hij vond de reünie rond de docu ook mooi. Daar genoot hij zichtbaar van."

Volgens de documentairemaker waren er momenten in zijn leven dat Krol even 'Bartje-moe' was. "Dat was bijvoorbeeld zo toen hij naar een nieuwe school ging. Iedereen wist vooraf dat hij kwam, omdat hij 'Bartje' was. Dat waren momenten waarop hij even niet zoveel wilde weten van Bartje. Maar in de loop van de jaren werd dat minder hoor."

Eind november had Meijers voor het laatst contact met de acteur. "Nadien sprak ik hem niet meer, dat is achteraf goed te begrijpen. Ik heb met een paar van de andere acteurs gesproken. Ze zeiden tegen mij dat het heel snel gegaan is."

Monumentje

"De documentaire en reünie hebben een extra laag gekregen", zegt Ina Dekker, nu Krol korte tijd later is overleden. 'Een monumentje', noemt Ziengs het.