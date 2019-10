Hotelbranche Assen: 'Minder hoge toeristenbelasting klinkt stukje beter'

"Het klinkt inmiddels beter dan het was, en we gaan nu verder het gesprek aan", zegt hotelbaas Rob van der Valk van het gelijknamige Hotel Assen.Een verhoging van de toeristenbelasting in Assen blijft de hotel- en recreatiesector trouwens wel boven het hoofd hangen. Maar zo extreem als in juli nog werd voorgesteld, met 1 euro verhoging, dat is weer ingetrokken. Assen wilde eerst 400.000 euro extra uit de toeristische sector ophalen, maar dat is nu afgevlakt tot een kwart miljoen."Het blijft natuurlijk een verhoging. Maar de 250.000 euro hoeft niet alleen door verhoging van de belasting te komen. De gemeente wil in Assen gelukkig ook naar een gelijk speelveld in onze sector. Dat betekent dus dat iedereen die logies verstrekt ook netjes meebetaalt. En daar schort het nu nogal aan", zegt Van der Valk.Zo is het zeer de vraag in hoeverre Airbnb's en TT-camping's wel eerlijk betalen voor al hun overnachtingen. De gemeente wil daar beter op controleren en de registratie verbeteren. Volgens de hotel- en recreatiesector valt daar ook zeker geld weg te halen.Wat er dan van de 250.000 euro overblijft, wat extra opgebracht moet worden aan toeristenbelasting, valt nog te bezien. "Er zal wellicht maximaal zo'n 60 eurocent bovenop komen. Dat is ook nog aardig wat, maar het klinkt al veel anders dan 1 euro extra."Daarmee zou de toeristenbelasting in Assen op 2,30 euro uitkomen, en dat is veel hoger dan in omringende gemeenten. "En dan prijs je jezelf wel heel erg de markt uit. Dat raakt heel Assen." Recreatie- en horecabedrijven, maar ook binnenstadsondernemers, liepen daar de afgelopen zomer dan ook massaal tegen te hoop.Van der Valk snapt dat heel Assen een steentje moet bijdragen om de miljoenentekorten in de provinciehoofdstad op te lossen. "We begrijpen best dat wij als toeristische sector ook wat extra's moeten betalen. Maar dan wel op een eerlijke manier. Waarbij ook echt iedereen die logies verstrekt een duit in het zakje doet, en niet alleen de bekende hotels en camping Witterzomer. Dus ook degenen die nu nauwelijks iets of zelfs niets betalen. Ik denk dat daar een groot gedeelte van het geld te vinden is", zegt Van der Valk.Volgens de recreatie- en hotelsector is het proces met de gemeente Assen 'tot op heden verre van soepel verlopen'. Zo werd verhoging van een euro van bovenaf gedropt, zonder overleg. Ook na felle protesten uit de sector kwam de eis van B en W, om hoe dan ook vier ton op te halen, in een vervolggesprek gewoon op tafel. "Als we de eindstreep willen halen, moet dat wel anders", aldus Rob van der Valk.Hij wil zo snel mogelijk met de gemeente om tafel over het vervolg van de hogere toeristenbelasting. "De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is begin november, dus zoveel tijd is er niet meer."