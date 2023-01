Alsnog celstraf voor 'bad standing' in 2016 bij No Surrender

Een 40-jarige man uit Amsterdam moet tien maanden de cel in voor een zware mishandeling in maart 2016 in het toenmalige clubhuis van de motorclub No Surrender in Emmen. Een Duits motorclublid moest als afvallig lid zijn hesje afstaan en werd daarbij zwaar mishandeld.

De Duitser ging huiswaarts met een gebroken kaak en neus. De mishandeling was opgenomen door verborgen afluisterapparatuur die door de politie was opgehangen. Justitie deed vanaf 2014 onderzoek naar drugs- en geweldsdelicten binnen de motorclub. No Surrender bestond toen net een jaar.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek was met name gericht op de kopstukken van de club, waaronder Henk Kuipers uit Emmen, als hoogste baas. Kuipers stond in 2020 voor de rechtbank in Groningen, waar de geluidsband tijdens de zitting werd beluisterd. De doffe en droge geluiden waren volgens het Openbaar Ministerie (OM) de klappen die de Duitser kreeg.

Ook was de stem van Kuipers te horen, die in het Duits schreeuwde dat het jasje uit moest. Na het vertrek van het slachtoffer werd er gelachen over het stukslaan van de neus. "Alsof dit de gewoonste zaak van de wereld was", zei de officier van justitie hierover tijdens de rechtszaak van de Amsterdammer, eind november.

Zeven jaar later het vonnis

De rechtbank verwijt de Amsterdammer het medeplegen van een zware mishandeling. Hij regelde dat de Duitser destijds naar het clubhuis in Emmen kwam. De veertiger hoort nu bijna zeven jaar na het gebeuren zijn straf. De rechter hield rekening met het tijdsverloop, maar bestrafte volgens de eis van het OM.

Gypsy Reapers

Niet alleen de Amsterdammer stond in november alsnog terecht voor een oud geweldsdelict. Ook vier mannen uit Groningen, Assen en Oldehove kwamen tijdens politieonderzoek naar criminaliteit binnen No Surrender in beeld. De vier waren lid van de motorclub Gypsy Reapers in Assen, die warme banden had met No Surrender.

De rechter legde hen taakstraffen tot 240 uur op en in één geval ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar, voor een gewelddadige diefstal in augustus 2014. In hun clubhuis werd de oprichter van de club met geweld uit de organisatie gezet, omdat die geld zou hebben achtergehouden. De man werd mishandeld en hij moest zijn hesje en motor afstaan.

Uit angst geen aangifte

Beide slachtoffers durfden uit angst geen aangifte te doen. Ook niet nadat de politie in 2017 het clubhuis in Emmen binnenviel en meerdere leden oppakte. Het slachtoffer van het delict in Assen deed in 2018 alsnog aangifte. De Duitser werd in 2019 pas voor het eerst gehoord. Hij was na het gebeuren in Emmen voortdurend bang dat No Surrender-leden hem zouden opzoeken.