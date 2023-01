Miguel Ririhena mogelijk beste bestuurder van kleine gemeente

Komt de beste bestuurder van een kleine gemeente uit Vries? Dat zou zomaar eens kunnen, want Miguel Ririhena (GroenLinks) is genomineerd voor deze titel.

De wethouder van de gemeente Tynaarlo is samen met Ted Kok van de gemeente Aalten en Day Jansen van de gemeente Bladel genomineerd. Ririhena wordt volgens organisator Binnenlands Bestuur geroemd om zijn 'duidelijke en goed onderbouwde mening'. Verder valt in het rapport te lezen dat Ririhena 'wordt gewaardeerd als een toegankelijk, transparant en betrokken wethouder'.

Ririhena noemt het een 'eer' dat hij bij de laatste drie zit. "Het is mooi dat de koers die wij hebben ingezet in de gemeente Tynaarlo, overkomt", aldus de wethouder. "Je doet het niet alleen en ik denk dat dit een bevestiging is dat we goed bezig zijn met elkaar."