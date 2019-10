Alle fracties van Provinciale Staten willen dat Drenthe Skills finale organiseert

Skills organiseert de ‘Skills Talents’ voor het vmbo en ‘Skills Heroes’ voor het mbo. In de finales kunnen leerlingen de beste worden in hun vakgebied. Scholieren moeten voorrondes en provinciale kampioenschappen overleven voordat ze in de finale terechtkomen.De beeldvorming van beide onderwijsvormen is bij ouders en kinderen niet positief, geeft Statenlid Annigje Udinga van VVD Drenthe als reden voor het plan. Zij is initiatiefneemster van de motie. “Kinderen worden door hun ouders klaargestoomd voor het havo of het vwo. Ook in Drenthe. Het vmbo en mbo worden ondergewaardeerd. Op deze manier willen we ze promoten en een positieve impuls geven. Want ze zijn hard nodig. Ze zorgen ervoor dat de economie blijft draaien.”Waar bestaat die positieve impuls dan uit? “Je ziet dat bij scholieren die meedoen een soort trots ontstaat. Ze weten zich beter te presenteren en ze leren voor zichzelf op te komen. Daarnaast kunnen ze na een aantal rondes een certificaat winnen, die ze aan hun portfolio kunnen toevoegen”, antwoordt Udinga.Daarnaast kunnen deelnemers meerdere prijzen winnen. Ze wijst op een kapster uit Coevorden die als prijs het haar van politici mocht stylen tijdens Prinsjesdag. “Hoe leuk is dat!”Met de motie wil Udinga ook het college enthousiasmeren en dat het serieus ermee aan de slag gaat. Het wordt vooral moeilijk om een geschikte locatie te vinden, die al die automonteurs, hoveniers en toeschouwers kan herbergen. Dit jaar werden de finales gehouden in de RAI in Amsterdam en volgend jaar vormt de WTC Expo in Leeuwarden het toneel. “Er zijn duizenden vierkante meters nodig”, besluit Udinga.De motie is inmiddels (op 9 oktober 2019) statenbreed aangenomen.