Asser raadsleden gaan stad in voor onderzoek jongerenparticipatie

De gemeente Assen doet onderzoek naar de wensen van jongeren over het beleid. De komende twee weken gaan raadsleden de stad in om de jeugd te vragen hoe zij betrokken willen worden bij plannen van de gemeente.

Advies geven via een jongerenraad, jongerenambassadeurs, een jongerenpanel of maandelijks speeddaten met raadsleden over onderwerpen die jongeren aangaan. De raadsleden willen weten op welke van deze manieren de Asser jeugd wil meedenken. De resultaten van de campagne met als slogan "'t is jouw stad, beter denk je mee!" dienen als uitgangspunt voor een nieuw jeugdbeleid.

Een speciale raadsgroep is in het leven te geroepen om dit te onderzoeken. Tot 28 januari gaan de raadsleden op bezoek bij sportclubs, scholen en uitgaansgelegenheden in Assen om de jeugd te ondervragen. "We hopen zo op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk jongeren te spreken", vertelt PvdA-raadslid en onderdeel van de raadsgroep Willard Bouwmeester.

Uit alle Asser fracties neemt iemand deel in de groep. "De urgentie leeft bij alle partijen, want er is te weinig te doen voor jongeren in de stad", aldus Bouwmeester.

Onderzoek interesses Asser jongeren