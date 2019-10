Medewerkers Isala Diaconessenhuis in Meppel staken: 'Tijd dat we voor onszelf opkomen'

Vandaag zijn onder meer het Isala Diaconessenhuis Meppel en het ziekenhuis-filiaal van Isala in Zwolle aan de beurt. De poliklinieken en de spoedzorg gaan in Meppel wel door.De actie is een initiatief van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV. Ze eisen voor alle 200.000 ziekenhuismedewerkers in het land, die onder de cao Ziekenhuizen vallen, een betere cao met 5 procent loonsverhoging in 2019 en een extra toeslag op het loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen."De cao blijft echt achter qua salaris. Er moet ook een betere balans komen tussen werk en privé en de werkdruk moet omlaag", zegt actievoerder Erik Lindeboom. "En vijf procent loonsverhoging kun je fors noemen, maar wij vinden het reëel. We hebben sinds juli 2018 geen loonsverhoging meer gehad."Binnen de ziekenhuizen is dit een ultiem middel van actievoeren, omdat staken niet mogelijk is. De bonden willen met de actie druk zetten op werkgeversvereniging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)."Wij hadden liever vandaag ook zorg verleend aan de patiënten. Maar de ziekenhuismedewerkers zijn al zo lang stil geweest. Het is nu tijd dat we voor onszelf opkomen. Na vandaag gaan we door met actievoeren, net zo lang tot er een principeakkoord is", zegt Lindeboom.Bestuursvoorzitter Rob Dillmann van Isala is niet blij met de actie van vandaag in Meppel. "Ik vind het prima dat mensen voor hun recht opkomen, maar ik vind het niet echt patiëntvriendelijk. De voorwaarden die we voorstellen zijn beter dan FNV voorstelt, dus ik begrijp dit eerlijk gezegd niet."Deze zomer was de aftrap van de estafetteactie. Het personeel van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen draaide op woensdag 3 juli al zondagdiensten. Het Isala Diocanossenhuis in Meppel is het enige ziekenhuis in Drenthe dat deze week aan de estafetteactie meedoet.