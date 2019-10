Boeren blijven geheimzinnig: 'Handig als het verrassingseffect er is'

De boeren zijn terughoudend in mededelingen over de nieuwe actie. "Het is handig als het verrassingseffect er is", zegt Jeroen van Maanen namens Farmers Defence Force, een van de actiegroepen achter het grote boerenprotest op het Malieveld vorige week."De bedoeling is in ieder geval dat we het publiek erbij betrekken. We hopen dat de consument gaat beseffen dat als het zo doorgaat hij straks aan een stukje rundvlees zit met hormonen uit Brazilië."Volgens Van Maanen werken hij en andere boze boeren hard aan het nieuwe protest. Of het publieksvriendelijke acties worden, is nog niet helemaal duidelijk. "Dat is altijd een dilemma", zegt hij. "Het publiek krijg je niet mee door ze te pakken te nemen. Aan de andere kant krijg je nauwelijks aandacht als je bij een actie niemand hindert. Daarin proberen we de juiste balans te vinden."Vorige week zei Farmers Defence Force voorlopig nog te willen wachten met nieuwe acties, omdat er veel tijd in de voorbereiding zit. Dat er al zo snel opnieuw wordt geprotesteerd, komt door de reactie van de landelijke politiek vorige week. "De politiek sprak zich twee dagen na ons protest al heel duidelijk uit. Daaruit bleek dat de nood hoog is om door te pakken. Als we nog een maand wachten, zijn er wellicht al beslissingen genomen waar we niet achter staan."Agractie, die vorige week meedeed aan het protest in Den Haag, doet niet mee aan de nieuwe actie op 16 oktober. Tegen de NOS zegt de groep dat ze meestal zelfstandig actievoert en dat de gezamenlijke actiedag een uitzondering was.