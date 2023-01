4.000 werken van Jan Kruis onder handen genomen in Amsterdam

Hij is bij de meeste mensen natuurlijk bekend door de strip Jan Jans en de Kinderen: Jan Kruis uit Mantinge. Maar hij maakte nog veel meer dan dat. Zijn vele tekeningen worden onder handen genomen in Het Allard Pierson in Amsterdam. Waar de laatste fase van restauraties is ingegaan.

"We hebben 1.200 pagina's van Jan Jans en de Kinderen", vertelt conservator Jos van Waterschoot van het Allard Pierson. Op een pagina staan meerdere tekeningen. Maar er is meer materiaal. "We nog een kleine drieduizend andere tekeningen."

Sterfdag

Als bekende van Kruis waakt Van Waterschoot over zijn werken. Jan Kruis overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Morgen precies zes jaar geleden. Kruis en Van waterschoot leerden elkaar kennen bij de reeks verhalen over Woutertje Pieterse waar Kruis de illustraties voor maakte. Van Waterschoot werkte destijds als conservator bij het Multatuli Museum. Het klikte en ze hielden contact.