Ineke Super volgt Hans Douwes op als huisarts in Zwartemeer

Ineke Super (35) uit het Groningse Pieterzijl wordt de nieuwe huisarts van Zwartemeer. Zij volgt de in 2022 gestopte Hans Douwes op die na 26 jaar zijn stethoscoop aan de wilgen hangt. Zijn vertrek zorgde aanvankelijk voor onrust aangezien het ontbrak aan een opvolger. Het veendorp kan dus opgelucht ademhalen nu Super in dat gat springt.

Douwes liet vorig jaar april per brief weten na ruim een kwart eeuw trouwe dienst per 1 juli te stoppen. Een opvolger had hij niet, hoewel hij al een jaar lang op zoek was geweest. Het nieuws leidde tot veel onzekerheid bij zijn ongeveer 2.800 patiënten. Konden zij na die datum nog rekenen op zorg als de enige dorpsdokter het voor gezien hield?

Dreigend tekort

Super meldde zich in datzelfde voorjaar bij Douwes met de boodschap dat zij wel interesse had in een overname. "Maar hij had inmiddels contact gehad met de Veendokters in Barger-Compascuum." Deze mini-praktijk, een samenwerking tussen Huisartsenzorg Drenthe en verzekeraar Zilveren Kruis, was bedacht als middel tegen het dreigende huisartsentekort in Zuidoost-Drenthe.

Dokters krijgen via Veendokters onder meer de kans om als waarnemend arts een teen in het water te steken in deze regio. Het contact tussen arts en patiënt loopt zoveel mogelijk rechtstreeks digitaal of via telefoon.

Eigenwijs

Douwes verwees Super door naar deze partij, waardoor Super alsnog in Zwartemeer belandde. Zelf kreeg Super de liefde voor het vak met de paplepel ingegoten. "Mijn vader is ook huisarts geweest, eerst in Rotterdam, mijn geboorteplaats. En vervolgens in het Overijsselse Westerhaar. Het is de combinatie van mensen kunnen helpen en het zelfstandig ondernemerschap wat mij het meest aantrekt in dit beroep."

Geen verrassing dus dat Super al op jonge leeftijd wist wat ze wou worden: een dorpsdokter, net als haar vader. De voorkeur ging uit naar een plek op het platteland. "Werken in een groot gezondheidscentrum met allemaal anderen? Nee, daar voelde ik niet voor. Ik ben eigenwijs en ik wil ook zo dokteren."

Warm bad

Super zocht contact met de Veendokters. Na een aantal gesprekken kwam iedereen al vrij snel tot de conclusie dat Zwartemeer een geschikte stek voor haar zou zijn. Punt was wel dat Super haar huisartsenopleiding in Groningen nog moest afmaken.