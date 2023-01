Stikstofminister bezoekt Koekangerveld: 'Belangrijk dat er geluisterd wordt'

Gastheer van de middag is Tom ten Kate. Hij zit in de maatschap van de boerderij, maar is ook voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Volgens hem ging het gesprek ook over de stikstofwetten en de zogenaamde KPI-aanpak. "Daarvan willen we de minister overtuigen dat dat een goede aanpak is die we voort gaan zetten." KPI staat voor Kritische Prestatie Indicatoren. Een boer kan een jaarlijkse vergoeding krijgen als hij of zij bepaalde maatregelen neemt om uitstoot te verlagen of die beter zijn voor dierenwelzijn.