Minister wil opheldering over mogelijk gesjoemel bij Hoeve Boschoord

De Telegraaf berichtte daar gisteren over op basis van gesprekken met vier medewerkers en een oud-leidinggevende van de kliniek. "Als het klopt dan is dat bijzonder ernstig en kwalijk. We willen weten hoe dit zit", zegt een woordvoerder tegen de krant Incidenten in de kliniek, zoals agressie, bedreigingen en smokkel, zouden bewust klein gehouden worden. De voorvallen zouden 'tientallen keren per jaar' in een lagere categorie worden geplaatst, om zo sancties te voorkomen.De hoogste categorie, categorie vier, betekent een melding aan Den Haag. "Wat ons opvalt is dat de meeste ’categorie vier-zaken’ later opeens als categorie drie in het systeem blijken te staan. Dan heeft iemand later bewust het incident afgeschaald", aldus een medewerker van de kliniek.De leiding van de overkoepelende zorginstelling Trajectum zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen en komt later vandaag met een verklaring.Het rommelt al jaren bij Hoeve Boschoord. De kliniek stond eerder onder verscherpt toezicht. Dat is vorig jaar opgeheven. De kliniek komt van ver en heeft grote veranderingen doorgemaakt, aldus minister Dekker. "We zien dat deze omslag ook gepaard gaat met interne spanningen."