UMCG heeft goede hoop om kinderhartcentrum open te houden

Het UMCG houdt goede hoop dat het kinderhartcentrum in Groningen blijft bestaan. Dat stelt het ziekenhuis in reactie op de brief van minister Kuipers van Volksgezondheid meldt RTV Noord.

Kuipers maakte maandag bekend dat de academische ziekenhuizen in ons land het samen eens moeten worden over de toekomst van de kinderhartcentra, waarvan er maximaal twee geopend mogen blijven in Nederland. Hij geeft de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de koepel van universitaire medische centra in ons land, tot april de tijd om met een voorstel te komen. Gebeurt dat niet, dan hakt de minister zelf de knoop zelf door.

Het UMCG reageert voorzichtig positief op deze aankondiging. "Waar ik erg tevreden mee ben, is dat de minister heeft aangegeven vaart te willen maken. Dat betekent dat we dit jaar nog weten waar we aan toe zijn", zegt Eduard Verhagen, hoofd Kindergeneeskunde van het UMCG. Wel had het Groningse ziekenhuis liever drie hartcentra willen behouden, in plaats van de twee waar Kuipers voor kiest. Hoe dan ook denkt Verhagen nog steeds dat Groningen een goede kans maakt het hartcentrum te behouden.

Rapport Nederlandse Zorgautoriteit biedt hoop

Het onlangs verschenen rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt hoop op het behoud van de afdeling in het UMCG. In dat rapport stelt De NZa dat het weghalen van de hartzorg uit Groningen grote negatieve gevolgen zou hebben, met name voor de acute zorg. Eerder maakte de Drentse politiek ook al een duidelijk statement , waarin het de landelijke politiek oproept om de optie voor de mogelijke sluiting van de kinderhartafdeling in het UMCG, per direct van tafel te vegen.

De NZa wil dat de academische ziekenhuizen met een plan komen, waarin de medische specialismen over het land in kaart worden gebracht. Minister Kuipers wil niet wachten dat onderzoek, omdat het jaren zou duren voordat de uitkomsten bekend worden. Er zijn volgens hem te weinig artsen om de complexe operaties op vier verschillende locaties te doen en te weinig operaties om de kennis en kunde van iedere arts op peil te houden.

Verhagen snapt het standpunt van de minister 'Ik denk dat en-en de beste methode zou zijn. Het besluit over de hartcentra mag best wel komen, maar ik weet ook dat een goed gesprek tussen de centra over de toekomst wel hoog noodzakelijk is, om zo te voorkomen dat dit iedere keer weer zoveel discussie geeft.'

Lastige opgave

Of de universitaire ziekenhuizen voor 1 april met een plan komen over de toekomst van de kinderhartcentra, valt te bezien. Verhagen: "De beslissing die de academische ziekenhuizen nu moeten maken, is niet een makkelijke. Dat de minister hen gelegenheid geeft, vind ik wel netjes."